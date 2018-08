DHL Express eröffnet neuen Logistikstandort in Norddeutschland

DHL Express Deutschland hat in Anwesenheit zahlreicher geladener Gäste in Neumünster seinen neuen Betriebsstandort mit Produktions- und Büroflächen von mehr als 3.200 m² offiziell eröffnet. Der Neubau von DHL Express im südlich von Kiel gelegenen Neumünster ist Teil eines umfangreichen Infrastrukturprogramms, in dessen Rahmen DHL Express neue Produktionsstätten in Deutschland errichtet oder bestehende grundlegend modernisiert und erweitert.

„Das neue Gebäude in Neumünster besticht gegenüber dem vorherigen Standort nicht nur durch seine um 270 Prozent vergrößerte Produktionsfläche, sondern stellt auch effizientere Prozesse sicher“, fasst Markus Reckling, Geschäftsführer DHL Express Deutschland, die Vorteile des knapp 10 Millionen Euro schweren Investitionsprojekts zusammen. Und ergänzt: „Durch den Kapazitätsausbau einerseits und eine optimierte Bearbeitung der Sendungen andererseits werden sowohl die Laufzeiten als auch die Servicequalität verbessert.“



Die Produktionsstätte ist mit einer hochmodernen Sortieranlage ausgestattet, die 3.000 Packstücke pro Stunde verarbeiten kann. Darüber hinaus verfügt der Neubau über zwei sogenannte Finger für die direkte Be- und Entladung von gleichzeitig 44 Nahverkehrsfahrzeugen. Für die Kuriere wird der Beladeprozess der Fahrzeuge erheblich erleichtert, da die Express-Sendungen über die Sortieranlage automatisch bis zum entsprechenden Tor befördert werden, an dem die Kuriere sie direkt und rückenfreundlich in ihr Fahrzeug verladen können. Zudem profitieren die rund 75 Beschäftigten von ergonomischen Arbeitsplätzen im Büro und in der Halle sowie modern ausgestatteten Sozialräumen. Des Weiteren wurde bei der Planung des Gebäudes auf den Einsatz energiesparender Materialien Wert gelegt und zum Beispiel für die gesamte Hallenbeleuchtung modernste LED-Technik verwendet.



Auch Dr. Olaf Tauras, Oberbürgermeister von Neumünster, begrüßt die Ansiedlung von DHL Express und hebt die hervorragende Lage und Anbindung des Areals in der Region hervor. „In Zeiten globalen Handels verlangen Kunden einen optimalen und vor allem schnellen Service. Logistikunternehmen wie DHL Express benötigen dafür eine erstklassige Infrastruktur, die wir hier anbieten konnten. Von daher ist die Eröffnung des neuen Logistikzentrums in Neumünster für den Wirtschaftsstandort ein Gewinn.“