DGNB-Platin für Holzmodulbau von Brüggemann in Neuenkirchen

Mit dem Platin-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen wurde das neue Bürogebäude der Brüggemann Holzbau GmbH in Neuenkirchen ausgezeichnet. Der „Modul³ Campus“ erreicht 82,6 Prozent Gesamt-Erfüllungsgrad – ein Spitzenwert im nachhaltigen Bauen.

Die DGNB-Zertifizierung bewertet Gebäude ganzheitlich nach ökologischen, ökonomischen, sozialen und technischen Kriterien. Der Büroneubau von Brüggemann überzeugte dabei in allen Kategorien:



In der Kriteriengruppe Ökologie gab es Bestnoten für die Ökobilanz des Gebäudes, die verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung und den Einsatz von schadstoffarmen Materialien.



Ökonomisch punktet der „Modul³ Campus“ durch hervorragende Resultate in der Lebenszyklusanalyse (LCA), durch geringe Lebenszykluskosten (LCC) und sehr gute Umnutzungsfähigkeit.



Die Mitarbeitenden profitieren von gesunden Arbeitsplätzen mit modernen Raumklima- und Akustikkonzepten sowie hoher Aufenthalts- und Innenraumluftqualität.



Die hochwertige Gebäudehülle und die besonders gute Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit des Holzmodulbaus führten im Bereich Technik zu einem hohen Erfüllungsgrad der DGNB-Kriterien.



„Die Holzmodulbauweise war eine super Voraussetzung für das Erreichen des Platin-Zertifikats der DGNB. Das Projekt punktet vor allem in den Bereichen Ökologie und Ökonomie, in denen jeweils nahezu 100 Prozent erzielt wurden“, so Prof. Dr. Anja Rosen, verantwortliche DGNB-Auditorin. „Das gute Ergebnis zeigt, dass man mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz nicht nur klimafreundlich, sondern auch wirtschaftlich bauen kann. Obendrein ist die Modulbauweise komplett kreislaufgerecht konstruiert worden: Die Raummodule können genauso schnell, wie sie montiert wurden, auch wieder demontiert und an anderer Stelle neu zusammengesetzt werden. Sie lassen sich aber auch sortenrein trennen und recyceln. Hierfür erfüllen die Baustoffe die höchsten Ansprüche an die Schadstofffreiheit.“



„Mit diesem Projekt demonstrieren wir eindrucksvoll, was mit moderner Holzbauweise möglich ist“, ergänzt Werner Hansmann, Sprecher der Geschäftsleitung. „Das Platin-Zertifikat der DGNB ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, weiterhin Vorreiter im nachhaltigen Bauen zu sein.“



Der dreigeschossige Büroneubau besteht aus 69 im eigenen Werk vorgefertigten 3D-Holzmodulen, die innerhalb von nur drei Wochen nach dem „Lego“-Prinzip zusammengefügt wurden. Das verarbeitete Holz bindet über 300 Tonnen CO₂. Der „Modul³ Campus“ ist Teil einer umfassenden Standorterweiterung der Brüggemann Holzbau GmbH in Neuenkirchen und wurde im Oktober 2023 eingeweiht.