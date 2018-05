DGNB Platin für Europe Plaza in Stuttgart

Europe Plaza

Die Mannheimer Projektentwickler FAY Projects GmbH freut sich über eine weitere Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. für das Projekt Europe Plaza in Stuttgart: „Es ist ein Erfolg, dass wir das Vorzertifikat in Gold sogar mit Platin überbieten konnten,“ freut sich Wolfgang Heid, Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung der FAY Projects GmbH.

„Nachhaltigkeit ist für uns ein Qualitätsfaktor. Beim Ankauf achten wir deshalb unter anderem auf Kriterien wie hohe Energieeffizienz, nachhaltige Materialien oder Drittverwendungsfähigkeit. All das zahlt am Ende auch auf die Wertentwicklung der Immobilie ein“, erklärt Brigitte Walter, Vorstand der Real I.S. AG.



Real I.S. hatte die Büroimmobilie im April 2016 für den „Themenfonds Deutschland I“ erworben. Das moderne Geschäftshaus Europe Plaza im Stuttgarter Europaviertel wurde nach 22-monatiger Bauzeit im Mai 2017 fertiggestellt. Bereits im Januar 2009 wurde es als eines der ersten Stuttgarter Gebäude auf dem Europaviertel-Areal mit dem Vorzertifikat in Gold ausgezeichnet.



Die Mieter der Immobilie dürfen sich neben diesen Qualitäten über die Vorzüge freuen, die u.a. aus dem Einsatz nachhaltiger Baustoffe und der Installation einer Photovoltaikanlage zur Reduzierung des Allgemeinstroms resultieren. Die Begrünung der Dachfläche wurde besonders attraktiv und durch die Nutzung von Regenwasser umweltfreundlich gestaltet. Darüber hinaus wertet die Grünfläche den Ausblick von den umliegenden Bauobjekten wie z.B. der Stadtbibliothek und dem Einkaufzentrum Milaneo optisch auf.



Das Projekt Europe Plaza gehört zum Portfolio des institutionellen Immobilienfonds „Themenfonds Deutschland“, der über ein diversifiziertes, deutsches Immobilienportfolio aus Büro- und Handelsimmobilien sowie Wohn-, Budgethotel- und Logistikimmobilien verfügt. Der Fonds verfolgt eine Core-/Core-Plus-Strategie und investiert ausschließlich in Deutschland.