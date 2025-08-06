DGNB nominiert zehn Projekte für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur

Zehn Projekte haben es in die Endauswahl beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur geschafft. Unter die Nominierten wählte die Jury jeweils fünf Sanierungs- und Neubauprojekte. Der Preis wird in diesem Jahr zum 13. Mal gemeinsam von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. und der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. vergeben. Die Bekanntgabe der Gewinner findet in diesem Jahr erstmals im Rahmen einer eigenen Veranstaltung statt: dem Forum Nachhaltige Architektur, das am 27. November 2025 in der Bundeskunsthalle in Bonn Premiere feiert.

„Auch dieses Jahr begeistert die Jury, wie vielfältig, facettenreich und konsequent die Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen in der Architektur sein kann“, sagt DGNB Präsident und Juryvorsitzender Prof. Amandus Samsøe Sattler. „Die nominierten Projekte für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis zeigen, wie Nachhaltigkeit in der Alltagsarchitektur für ganz unterschiedliche Nutzungs- und Bautypologien durch überzeugende Gestaltung gelingen kann. Nicht als Zusatz, sondern als selbstverständlicher Bestandteil der architektonischen Qualität. So entsteht eine ebenso sicht- und erlebbare wie zukunftsfähige Baukultur.“



Fünf Beispiele für einen denkmalgerechten, sozialverträglichen Bestandserhalt

Die Hälfte der nominierten Projekte lässt sich bei der wichtigen Aufgabe Bauen im Bestand verorten. So wurde die denkmalgeschützte ehemalige Fertigungshalle der Eggenfabrik in München im Zuge einer ressourcenschonenden Sanierung zum ganzjährig nutzbaren, inklusiven Actionsportzentrum umgewandelt. Durch die behutsame Generalsanierung des ebenfalls unter Denkmalschutz stehenden Ausstellungsgebäudes auf der Mathildenhöhe in Darmstadt wurde ein historisch wertvolles Bauwerk mit Hilfe eines integrativen Planungsprozesses zukunftsfähig gestaltet. Im schwäbischen Ingerkingen ist mit der Sanierung und Erweiterung der für die Dorfgemeinschaft bedeutenden Mehrzweckhalle ein funktionales, nachhaltiges und sozial verankertes Projekt gelungen.



In der Münchner Studentenstadt zeigt die Generalsanierung des Sophie-Scholl-Hauses, wie sich die Bausubstanz der Nachkriegsmoderne mit einem nachhaltigen und zeitgemäßen Wohnkonzept für Studierende vereinbaren lässt. Und in Regensburg wurde die energetische Sanierung samt Erweiterung eines Wohnhochhauses aus den 1960er Jahren in einem durchdachten Gesamtkonzept mit der Aufwertung des gesamten Quartiers verbunden.



Holz, Zirkularität und Forschergeist im Fokus der fünf ausgewählten Neubauten

Bei den nominierten Neubauprojekten dominieren der Werkstoff Holz und das Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Der Campus Holzbau Schmäh in Meersburg am Bodensee demonstriert, wie ein ökologisch, sozial und gestalterisch anspruchsvoller Gewerbebau im ländlichen Raum gelingen kann. In Wendlingen am Neckar ist ein Holzparkhaus entstanden, bei dem sowohl zukunftsorientierte Mobilitätskonzepte als auch flexible Nutzungsoptionen für die Zukunft mitgedacht wurden. Mit der Erweiterung der Leipziger Karl Schubert Schule um eine Mehrzweckhalle und ein Fachraumgebäude wurden flexibel nutzbare Orte des Lernens, Lehrens und des Miteinanders über den Schulalltag hinaus geschaffen.



Das von einer Baugemeinschaft initiierte Projekt Suffizienzhaus U10 in Kassel zeigt, wie durch ressourcenschonendes Bauen mit wiederverwendeten Materialien und einer flexiblen Grundrissgestaltung kostengünstiger Wohnraum entstehen kann. Mit seinem Projekt „Unser Gartenhaus – Haus ohne Zement“ erweitert der Architekt Prof. Florian Nagler die Flächen des bestehenden Vorderhauses für Wohnen und Arbeiten und setzt seinen Forschungsansatz des einfachen Bauens mit nachhaltiger Bauweise, energieeffizienten Materialien und flächeneffizienter Raumaufteilung fort.



Fachjury bestimmt auch die Finalisten und den Gewinner

Die eingereichten Projekte wurden von einer durch die DGNB und die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis berufenen Fachjury bewertet. Neben den Nominierten bestimmen die Expertinnen und Experten aus den Bereichen Architektur, Bauen und Gesellschaft auch die Finalisten und das Gewinnerprojekt.



Zu den Mitgliedern zählten in diesem Jahr Wiebke Ahues (LXSY Architektur Berlin), Martin Haas (haascookzemmrich STUDIO2050 Stuttgart), Vera Hartmann (sauerbruch hutton Berlin), Prof. Thorsten Helbig (Hochschule Darmstadt, knippershelbig Stuttgart), Prof. Dr. Maren Kohaus (Technische Hochschule Rosenheim, sustainable architecture GmbH), Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen), Reiner Nagel (Bundesstiftung Baukultur), Gabriele Pfründer (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR), Elise Pischetsrieder (weberbrunner architekten Berlin), Prof. Matthias Rudolph (Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Transsolar Energietechnik GmbH) und Prof. Amandus Samsøe Sattler (ensømble Studio Architektur Berlin).



Preisverleihung beim ersten Forum Nachhaltige Architektur

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt erstmals im Rahmen des neuen Veranstaltungsformats Forum Nachhaltige Architektur. Dieses findet am 27. November 2025 in der Bundeskunsthalle in Bonn statt und wird gemeinschaftlich ausgerichtet von der DGNB und der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Architektur bildet den feierlichen Abschluss der Veranstaltung. Weitere Informationen und den Link zur kostenfreien Anmeldung finden Sie unter www.forum-nachhaltige-architektur.de.



Zusätzlich werden die Finalisten und das Gewinnerprojekt wie gehabt während der abendlichen Preisverleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises gezeigt. Die Abendgala bildet den Abschluss des Kongresses zum 18. Deutschen Nachhaltigkeitspreis, der am 4. und 5. Dezember 2025 in Düsseldorf stattfindet.



Weitere Informationen und die Jurybegründungen zu den nominierten Projekten gibt es unter www.nachhaltigkeitspreis.de/wettbewerbe/architektur und www.dgnb.de/dnp-architektur.



Die nominierten Projekte mit den Projektbeteiligten im Überblick:



1. Actionsportzentrum mit Interimsmaßnahme, München-Pasing

Bauherr: Landeshauptstadt München

Architektur: Behnisch Architekten

Außenanlagen: Roos Landschaftsarchitektur

Bauleitung/Objektüberwachung: ALN - Architekturbüro Leinhäupl + Neuber

Bauphysik: Müller-BBM GmbH

Brandschutz: Brandschutz Consulting

Elektro: W Plan Ingenieurbüro

HLS/MEP: Frey Donabauer Wich mbH

Projektsteuerung: Ingérop Deutschland GmbH

SiGeKo: DEKRA

Sportfachplanung: Landskate GmbH

Tragwerksplanung: Behringer Beratende Ingenieure GmbH



2. Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe, Darmstadt

Bauherr: Wissenschaftsstadt Darmstadt

Architektur: Schneider+Schumacher

Brandschutz/Energieberatung: TSB Ingenieurgesellschaft mbH

Haustechnik: Ingplan

Tragwerksplanung/Bauphysik: Schlier und Partner



3. Campus Holzbau Schmäh, Meersburg

Bauherr: Schmäh Immobilien GmbH

Architektur: Klingelhöfer Krötsch Architekten PartGmbB

Bauphysik: GSA Körner GmbH

Brandschutz: IB Hoffmann

Holzbau: Holzbau Schmäh

Lichtplanung: Beckert & Soanca-Pollak GmbH

Rohbau: Georg Reisch GmbH & Co KG

TGA: IB Georg Schwald

Tragwerk: Merz Kley Partner



4. Erweiterung und Sanierung Mehrzweckhalle, Ingerkingen

Bauherr: Gemeinde Schemmerhofen

Architektur: Atelier Kaiser Shen Architekten

Bauphysik (inkl. Raumakustik): GN Bauphysik

Betonsanierung: Muhsau & Kindl Ingenieurgesellschaft mbH

Brandschutz: Wurm Gesamtplanung

HLSE: Paul Gampe + Partner GmbH

Küchenplanung: Ingenieurbüro GhL GmbH

Kunst am Bau: Steffen Dietze

Landschaftsplanung: Jedamzik + Partner

Tragwerk: Str.ucture GmbH



5. Holzparkhaus, Wendlingen

Bauherr: Stadt Wendlingen am Neckar

Architektur: Herrmann+Bosch Architekten

Bauphysik: GN Bauphysik

Brandschutz: Brandschutzplus

Holzbau: Pletschacher Holzbau

Landschaftsarchitektur: Planstatt Senner GmbH

TGA: H+H Planungs GmbH

Tragwerk: knippershelbig



6. Karl Schubert Schule, Leipzig

Bauherr: Karl Schubert Schule Leipzig, Freie Waldorfschule e.V.

Architektur: Kersten Kopp Architekten

Bauleitung: Dix Tannhäuser GbR - Architektur und Gestaltung

Freianlagen: Planerzirkel H.G Kleymann

TGA: B-Plan

Tragwerksplanung: ifb Frohloff Staffa Kühl Ecker



7. Sanierung Sophie-Scholl-Haus, München

Bauherr: Studierendenwerk München Oberbayern AöR

Architektur: Bogevischs Buero Architektur & Stadtplanung Gmbh

Landschaftsarchitektur: Veronika Richter



8. Suffizienzhaus U10, Kassel

Bauherr: Baugruppe U10

Architektur: foundation 5+ architekten

Bauphysik: RBS Ingenieure

Bauteilernte: Baugruppe U10

Brandschutz: IB René Stein

Ökobilanz/LCA: FH Erfurt, Christoph Kunde

Statik: IB Karin Haberstroh

TGA: Maestre UG



9. Unser Gartenhaus - Haus ohne Zement, München

Bauherr: Florian Nagler

Architektur: Florian Nagler Architekten GmbH

Tragwerksplanung: Merz Kley Partner GmbH

10. Wohnhochhaus, Regensburg



Bauherr: Stadtbau-GmbH Regensburg

Architektur: Studiomolter

Energie und Nachhaltigkeitsplanung: Ingenieurbüro Nemeth & Stopper

PV-Planung: Technische Hochschule Rosenheim