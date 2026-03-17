DGNB mit überarbeiteter Zertifizierung

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat die neue Version ihres Zertifizierungssystems für nachhaltige Baustellen veröffentlicht.

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In die Überarbeitung flossen die Praxiserfahrungen von mehr als 250 Projekten ein, die die Zertifizierung bereits erfolgreich eingesetzt haben. Der Fokus dieser Form der Zertifizierung liegt auf der Ausschöpfung von Nachhaltigkeitspotenzialen sowie der dazugehörigen Qualitätssicherung im Baustellenprozess bei Hoch- und Tiefbauprojekten. Passend dazu gibt es ab sofort ein neues Schulungsangebot, bei dem die Qualifikation zum DGNB Koordinator Baustelle erlangt werden kann.



„Als wir im Jahr 2021 die Erstversion des DGNB Systems für nachhaltige Baustellen entwickelt haben, war das auch für die DGNB Neuland – schließlich unterscheidet sich diese Art der Zertifizierung grundlegend von den bekannten Varianten für Gebäude oder Quartiere“, erklärt Johannes Kreißig, Geschäftsführer der DGNB. „Mit Veröffentlichung der anwendungserprobten Marktversion des Systems lässt sich festhalten, dass dieser Ansatz ein voller Erfolg war. All die von uns bereits ausgezeichneten Baustellenprojekte belegen, dass ein systematischer Umgang mit ganzheitlichen Nachhaltigkeitsthemen bei der Planung und Organisation von Baustellen möglich ist und vor allem zu positiven Effekten führt.“



In die Überarbeitung des Kriterienkatalogs flossen die Erfahrungen aus mehr als 250 zertifizierten Projekten ebenso mit ein wie die Anmerkungen, die im Rahmen einer dreimonatigen Kommentierungsphase bei der DGNB eingingen. Diese Perspektiven aus der Praxis sorgen dafür, dass die Anwendbarkeit des DGNB Systems für nachhaltige Baustellen im Rahmen einer Zertifizierung so zielgerichtet und mehrwertstiftend wie möglich ist.



Ein Fokus der Aktualisierung und Weiterentwicklung des Zertifizierungssystems lag in der weiteren Harmonisierung mit regulatorischen Anforderungen wie der EU-Taxonomie. Diese wurden im Kriterienkatalog umfänglich integriert, um die Zukunftstauglichkeit des Systems weiter zu erhöhen und Synergien auszuschöpfen.



In der Grundstruktur bleibt das Zertifizierungssystem für nachhaltige Baustellen auch nach der Überarbeitung gleich aufgebaut. So sind fünf Kriterien maßgeblich für die Bewertung: Die Baustellenorganisation, der Ressourcenschutz, Gesundheit und Soziales, Kommunikation sowie die Qualität der Bauausführung. Bei der Anwendung des Systems für den Spezialtiefbau entfällt das Kriterium „Kommunikation“.



Anders als bei den übrigen Zertifizierungssystemen der DGNB gibt es keine Abstufung der Auszeichnung nach Platin, Gold oder Silber. Ein DGNB Zertifikat für nachhaltige Baustellen erhalten Projekte, die mindestens 65 Prozent der Anforderungen erfüllen. Rund die Hälfte davon sind sogenannte Mindestanforderungen, die bei jedem Projekt obligatorisch erfüllt werden müssen. Dies betrifft insbesondere die Indikatoren im Kriterium „Baustellenorganisation“. Um auf den notwendigen Gesamterfüllungsgrad zu kommen, müssen darüber hinaus projektindividuell weitere Maßnahmen variabel umgesetzt werden, die sich den übrigen vier Kriterien zuordnen lassen.



„Beim nachhaltigen Bauen geht es nicht nur um das Ergebnis, sondern auch um den Weg dahin“, erklärt Kreißig die Motivation der DGNB, eine eigene Art der Zertifizierung für Baustellen anzubieten. „Es ist relevant, Baustellen so zu planen und abzuwickeln, dass auf diesen verantwortungsvoll mit Ressourcen umgegangen wird, sie für die dort arbeitenden Menschen möglichst sicher sind und die negativen Einflüsse auf die Umgebung minimiert werden. All das adressiert das DGNB System für nachhaltige Baustellen. Dabei dient die Zertifizierung als Planungs- und Managementtool, das systematisch dabei hilft, die Prozesssicherheit zu stärken und Risiken zu minimieren.“



Besonders geeignet ist die Anwendung des Zertifizierungssystems für Bauunternehmen, die die Kriterien zur Etablierung unternehmensweiter Prozesse über eine Vielzahl unterschiedlicher Baustellen hinweg einsetzen. In diesem Falle dient das System nicht nur zur Qualitätssicherung einzelner Projekte, sondern als Prozessstandard, der sich unaufgeregt mit bestehenden Prozessen der Baustellenorganisation harmonisieren lässt. Grundlage hierbei ist die Erstellung eines Basiszertifikats mit entsprechendem Pflichtenheft, wodurch die Einzelzertifizierungen weniger aufwendig und kostengünstiger werden.



Auch Bauherren mit Einzelprojekten erhalten durch das DGNB System für nachhaltige Baustellen einen wertvollen Leitfaden und Maßnahmenplan, um den Bauprozess reibungslos umzusetzen und die Qualität der Bauausführung sicherzustellen. Über die Auszeichnung mit einem DGNB Zertifikat lässt sich das Engagement für mehr Nachhaltigkeit auf der Baustelle transparent belegen und in der Kommunikation mit der lokalen Öffentlichkeit einsetzen. Die Kriterien können zudem sehr gut von öffentlichen Auftraggebern verwendet werden, um Ausschreibungstexte sicher zu formulieren.