DGNB-Gold zertifizierte Büroimmobilie in Heimsheim wechselt Eigentümer

In Heimsheim wechselt ein Büroneubau aus einer Insolvenz heraus. Gleichzeitig konnte der Technologiekonzern Hensoldt Avionics als Mieter gewonnen werden.

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Im Alleinauftrag des Insolvenzverwalters Dr. Philipp Grub aus der Kanzlei Grub Brugger hat die E&G Real Estate GmbH den strukturierten Verkaufsprozess für eine im Juli 2025 fertiggestellte Büroimmobilie im Gewerbegebiet Egelsee von Heimsheim erfolgreich umgesetzt. Die moderne Liegenschaft umfasst eine Gesamtnutzfläche von ca. 3.300 m² auf einem rund 7.225 m² großen Grundstück sowie 116 Stellplätze. Das Objekt erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards mit DGNB-Gold-Zertifizierung in Kombination mit dem QNG-Standard und verfügt über Photovoltaikanlagen auf dem Dach sowie auf den Carports.



Nachdem sich die Vermarktung im Rahmen eines Leerverkaufs zunächst als herausfordernd erwiesen hatte, entwickelte E&G Real Estate eine angepasste Vermarktungsstrategie mit klarem Fokus auf die Nutzersuche – mit Erfolg: Es gelang, mit der Hensoldt Avionics GmbH aus Pforzheim einen international führenden Technologiekonzern als Mieter zu gewinnen. Das Unternehmen ist Technologieführer in den Bereichen Mission Management, Navigation und Situational Awareness und wird den Standort künftig nutzen.



Auf Basis dieses entscheidenden Vermietungserfolgs strukturierte E&G Real Estate im Anschluss ein kompetitives Bieterverfahren. Durch die Kombination aus gesichertem Mietverhältnis und zielgerichteter Investorenansprache konnte schließlich der passende Käufer identifiziert und die Immobilie erfolgreich an einen regionalen Immobilieninvestor veräußert werden.