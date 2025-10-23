DGNB-Gold für Opus Krefeld

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat auf der Expo Real das Projekt Opus Krefeld mit dem Gold-Zertifikat ausgezeichnet. Entwickelt wurde das Gebäude von die developer Projektentwicklung GmbH, die 2023 das Büroensemble in zentraler Lage am Willy-Brandt-Platz fertigstellte und termingerecht an den kommunalen Mieter, das Jobcenter, übergeben konnte [wir berichteten].

