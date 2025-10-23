Erfolgreiche Zertifizierung
DGNB-Gold für Opus Krefeld
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat auf der Expo Real das Projekt Opus Krefeld mit dem Gold-Zertifikat ausgezeichnet. Entwickelt wurde das Gebäude von die developer Projektentwicklung GmbH, die 2023 das Büroensemble in zentraler Lage am Willy-Brandt-Platz fertigstellte und termingerecht an den kommunalen Mieter, das Jobcenter, übergeben konnte [wir berichteten].
Der Neubau bietet auf über 13.000 m² Baugrundfläche mehr als 400 moderne Arbeitsplätze und zeichnet sich durch eine helle, offene Arbeitsumgebung aus. Großzügige Kommunikationsflächen, ein intuitives Leitsystem und ein üppig begrünter Innenhof schaffen eine angenehme Atmosphäre und fördern den Austausch zwischen Mitarbeitenden und Besuchern.
Von Beginn an stand für den Projektentwickler das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Das Außengelände wurde nahezu vollständig entsiegelt und als grüner „Park“-Platz mit klimaresilienten Bäumen gestaltet, der positive Effekte auf das Mikroklima hat. Im Inneren folgt das Gebäude einem „Low-Tech“-Ansatz: nachhaltige Materialien, reduzierte Kühlleistung und der Verzicht auf komplexe Lüftungssysteme senken den Energieverbrauch und erhöhen die Langlebigkeit.
„Diese Auszeichnung ist für uns ein starkes Signal, denn Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit schließen sich nicht aus, sondern bedingen einander. Opus Krefeld zeigt, wie verantwortungsbewusste Projektentwicklung heute aussehen kann, mit Fokus auf Mensch, Umwelt und Zukunft. Ein herzliches Dankeschön gilt der Stadt Krefeld, den Lindner Architekten, unserem Baupartner Dreßler Bau GmbH, allen Planungs- und Fachpartnern sowie unserem gesamten Team, das dieses Projekt mit Leidenschaft, Kompetenz und Weitblick realisiert hat“, sagt Stefan H. Mühling, Geschäftsführer von die developer Projektentwicklung.
Das Bürogebäude am Willy-Brandt-Platz 1 wurde im Jahr 2023 an den von der Coresis Management GmbH verwalteten Immobilienspezialfonds „Deutsche Kommunalimmobilien II” übergeben [wir berichteten]. Der Mietvertrag mit dem Jobcenter hat eine Laufzeit von 20 Jahren plus Optionen für eine Verlängerung.