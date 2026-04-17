Zweite Bauabschnitt
DGNB Gold für Flexiparks Wien Nord II in Stockerau
Flexiparks Wien Nord II wurde kürzlich mit der DGNB Gold Zertifizierung ausgezeichnet und setzt damit ein starkes Zeichen für nachhaltige Gewerbeparks in Österreich.
Die Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in der Kategorie „Gold” bestätigt die hohe Qualität des Flexipark-Standorts in den Bereichen Umwelt, Wirtschaftlichkeit und Nutzerkomfort. Sie würdigt ein ganzheitlich durchdachtes Konzept, das ökologische, ökonomische und funktionale Aspekte optimal verbindet. Bislang wurde diese Auszeichnung nur an wenige europäische Projekte dieser Assetklasse vergeben.
Flexiparks verantwortete die Entwicklung als Bauherr von der Planung bis zur Fertigstellung gemeinsam mit dem belgischen Joint-Venture-Partner SmartUnit. Realisiert wurde das Projekt in Stockerau – wie bereits der angrenzende Bauabschnitt – von Goldbeck Rhomberg [wir berichteten]. So entstand ein moderner Gewerbepark, der Nachhaltigkeit und Effizienz konsequent in Planung, Bau und Betrieb integriert.
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Flexiparks. „Unser Anspruch ist es, neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit in dieser Assetklasse zu setzen und alle zukünftigen Entwicklungen mindestens nach DGNB-Gold-Standard umzusetzen“, sagt Hans van Luijken, Partner. Dies zeigt sich unter anderem durch eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung, energieeffiziente Wärmepumpen sowie die Verwendung regionaler Baumaterialien aus der EU – alles Maßnahmen, die Ressourcen schonen und den CO₂-Fußabdruck reduzieren.