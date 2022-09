DGNB bekommt Zulauf

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) gewinnt weitere Mitglieder. Seit Kurzem sind mit Depenbrock Partnering sowie Seil Real Estate zwei neue Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen an Bord. Zuvor traten mit der Carestone Gruppe und Cureus schon zwei Gesellschaften aus dem Bereich „Pflegeimmobilien“ der Gesellschaft bei.

Die Immobilien-Management-Boutique Seil Real Estate ist ab sofort Mitglied der DGNB. „Die Immobilienwirtschaft trägt eine große Verantwortung für die Zukunft unserer Welt. Schließlich setzen wir jetzt die ökologischen Standards für die nächsten 30 Jahre im Immobilienzyklus. Deshalb haben wir uns vorgenommen, uns in diesem Bereich noch stärker als bisher zu engagieren, und wollen parallel auch unsere in zahlreichen Projekten gewonnene eigene Expertise in die Gremien der DGNB einbringen. Schließlich möchten wir unseren Kindern eine vernünftige Welt hinterlassen.", erläutert Geschäftsführer Maximilian Seil. Besonders wichtig ist der Frankfurter Beratungsboutique der Wissenstransfer im nachhaltigen Netzwerk. Innerhalb des Managements der Seil Real Estate verantwortet Nino Grubiši? neben dem institutionellen Geschäft den Bereich ESG Investments. „Die Nachfrage nach ESG-konformen Investments steigt immens. Wir beschäftigen uns intensiv mit den Anforderungen von Immobiliennutzern und Investoren, um unsere Kunden bei Projektentwicklungen und Transaktionen fundiert und multidisziplinär beraten zu können. Durch unsere Mitgliedschaft in der DGNB stellen wir auch für die Zukunft sicher, immer auf dem neuesten Stand von Forschung, Wissenschaft und Technik zu sein“, erklärt Nino Grubiši?, Executive Advisor von SRE sowie Gründer der STOA GmbH.



Neben der Frankfurter Immobilien-Management-Boutique schließt sich auch das Bauunternehmen Depenbrock Partnering GmbH & Co. KG dem DGNB an. Seit Jahren setzt das Unternehmen schon auf eine möglichst ressourcenschonende und umweltverträgliche Implementierung des eigenen Geschäftsmodells, etwa durch die Modernisierung der Firmenzentrale in Stemwede zum CO2-neutralen Standort. Die bundesweiten Baustellen des Unternehmens werden, wie auch die Unternehmenszentrale, ausschließlich mit Ökostrom aus Norwegen betrieben. Mit dem DGNB-Beitritt geht Depenbrock nun noch einen Schritt weiter.



„Wir wollen mit diesem Schritt noch stärker in den Austausch mit Bauherren und Bestandshaltern treten, um unsere eigene Expertise bei der nachhaltigen Planung neuer Bauprojekte und Optimierung von Bestandsimmobilien einzubringen. Um die Klimaziele schnell und effizient zu erreichen, braucht es einen verbesserten Wissensaustausch in diesem Bereich.“, so Erik Depenbrock. „Wir diskutieren nicht bloß über Nachhaltigkeit, sondern arbeiten täglich auf den unterschiedlichen Ebenen des Unternehmens an einer klimaneutralen Zukunft und einem nachhaltigen Gebäudebestand. Die Mitgliedschaft in der DGNB ist die logische Konsequenz unseres Handelns“.



Bereits im Sommer war der Projektentwickler Carestone der DGNB beigetreten, im August folgte schließlich der Pflegeheim-Bestandshalter Cureus. Beide Unternehmen unterstreichen damit ihr Bekenntnis zum nachhaltigen Wirtschaften.



Mit seinem Beitritt will Carestone praktisch, ideell und finanziell die Entwicklung des nachhaltigen Bauens im stark wachsenden Bereich der Pflegeimmobilien fördern. Mit dem Beitritt verbindet das Unternehmen die Nachricht, dass es für das erste Pflegeobjekt seiner Unternehmensgeschichte ein Nachhaltigkeitszertifikat der DGNB anstrebt. „Der Prozess der ersten DGNB-Zertifizierung ist anspruchsvoll. Wir sehen unsere Arbeit aber auch als eine Investition in weitere Projekte und als Verantwortung auf unserem Weg der sozial-ökologischen Innovationsführerschaft bei gleichzeitig hohem Kostenbewusstsein“, sagt der CFO der Carestone Gruppe, Hermann Deres.



Im Rahmen der Mitgliedschaft von Carestone in der DGNB möchte sich der Pflegeimmobilienspezialist auch für die Entwicklung einer neuen, angepassten Nachhaltigkeitsbewertung engagieren. Denn bislang gibt es für die umfangreichen Zertifizierungen keine eigene Klasse speziell für Pflegeimmobilien. Das wäre nach Auffassung der Carestone Gruppe aber notwendig, denn aufgrund besonderer Anforderungen für die Pflege, wie etwa der Ausstattung sämtlicher Apartments mit eigenen Bädern und konsequenter Barrierefreiheit, ist der ökologische Fußabdruck dieser Immobilienklasse nicht so einfach mit jenem größerer Wohn- oder Hotelgebäude vergleichbar. Das zeigt schon jetzt ein Objekt in Kalbach (Hessen), wo Carestone erstmals eine Pflegeimmobilie in Holzmodulbauweise errichtet. „Dieses Projekt folgt genau der strategischen Ausrichtung von Carestone als erstem deutschen offensiv auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Pflegeimmobilienentwickler“, sagt CEO Dr. Karl Reinitzhuber.



Mit Cureus folgte im August dann noch ein weiteres Unternehmen aus dem Bereich Pflegeimmobilien. Der Pflegeheimbetreiber strebt fortan für alle Neubauten neben der Ausführung als KfW-Effizienzhaus-40 auch eine Zertifizierung nach dem DGNB-Nachhaltigkeitszertifikat in Gold an. „Mit unserem innovativen, einheitlichen Standard für Pflegeimmobilien mit System bringen wir Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bereits miteinander in Einklang. Die Mitgliedschaft in der DGNB soll dieses Engagement unterstreichen und für weitere Impulse sorgen. So freuen wir uns darauf, uns in die wichtige Arbeit der DGNB einzubringen und zur Weiterentwicklung der Standards, vor allem auch mit Fokus auf Pflegeimmobilien, beizutragen“, sagt Gerald Klinck, CEO der Cureus.