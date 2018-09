DGH will großen Businesspark am Flughafen BER realisieren

Die seit kurzem am Markt aktive DGH Deutsche Grundwert Holding plant einen großen Businesspark am Berliner Flughafen Berlin-Brandenburg. Dies gab die DGH, die von den beiden Vorständen Frank Peinelt und Michael Power geleitet wird, in der vergangenen Woche bekannt. Demnach hat das Unternehmen einen Letter of Intent (LOI) unterzeichnet, welcher der Immobiliengesellschaft die Option einräumt, sich mit 80 Prozent an einer Projektgesellschaft zu beteiligen. Diese besitzt ein zusammenhängendes Grundstück in der Nähe des Flughafens, auf dem der Businesspark entstehen soll. Das Grundstück umfasst eine Gesamtfläche von 240.000 m², die geplante Geschoßfläche beträgt 320.000 m².

.

Geplant ist, dass die DGH Deutsche Grundwert Holding AG bei der Entwicklung des Businessparks in Kooperation mit den Verkäufern sowie mit spezialisierten Geschäftspartnern zusammenarbeitet. Konkrete Details zu dem noch zu unterzeichnenden Kaufvertrag gibt es aktuell noch nicht. Gleiches gilt auch für die genauen Bestandteile der LOI.



Neben den veröffentlichten personellen und strukturellen Aufbaumaßnahmen des erst kürzlich gestarteten Immobilienunternehmens hat die DGH nach eigenen Angaben bereits Anfang August bekannt gegeben, erste Immobilien und Immobilienprojekte akquiriert zu haben und sich bei diesen in Vertragsverhandlungen bzw. Planungsstand zu befinden. Konkrete Details zu den Projekten gibt es aber auch hier nicht.