DGC Gruppe schließt Umwidmung des Lohring-Hauses ab

Die DGC Gruppe biegt mit der Revitalisierung des Bochumer Lohring-Haus auf der Zielgeraden ein. Das Unternehmen hatte das Wohnhaus, das in 2018 wegen gravierender Brandschutzmängel geräumt wurde, Ende 2019 erworben. Nach einer Revitalisierung und Umwidmung wird es nun als Bürostandort unter dem Namen „Milestone“ am Markt platziert.

