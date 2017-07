DGB baut in Schönefeld neue Zentrale

Auf 70 bis 80 Millionen Euro taxiert der Deutsche Gewerkschaftsbund das Budget, das vonnöten ist, um den geplanten Neubau in Berlins City-West in die Tat umzusetzen. An der Ecke Keith-/Kleiststraße in Schöneberg wird nach den Plänen des Architekturbüros Ortner & Ortner ein Gebäude-Ensemble realisiert, dessen Hauptturm eine Höhe von 55 Metern misst und der 14 Stockwerke vorhält. Arrondiert von einem sechsstöckigen Gebäuderiegel (entlang der Kleiststraße). Die Bestandbebauung auf dem DGB-eigenen Grundstück fällt der Abrissbirne anheim.

Für die Mieter des bisherigen Gebäudes aus den 60er Jahren (u. a. der DGB-Landesbezirk Berlin-Brandenburg, die IG Bau, diverse Projektgesellschaften und der Buchhändler Büchergilde Gutenberg) sind inzwischen Ausweichquartiere gefunden worden. Der Zeitplan sieht, die Baugenehmigung des Bezirks unterstellt, ab dem Frühjahr 2018 Abrissarbeiten vor, an die sich die eigentlichen Bauarbeiten so nahtlos anschließen sollen, dass das Gebäude Ende 2020 in Betrieb genommen werden kann. Die Nutzfläche wird eine Größe von 13.000 Quadratmetern erreichen und Platz für 350 Mitarbeiter bieten.



Das Hauptquartier des Bundesvorstands des DGB trägt aktuell noch die Adresse Henriette-Herz-Platz 2. Die Flächen dort sind angemietet und inzwischen zu klein geworden. Über die zukünftige Nutzung, nach dem Auszug der Gewerkschafter, ist noch nichts bekannt.