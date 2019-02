DFV kauft das NH Hotel in Deggendorf von Berlinovo

NH Hotel Deggendorf

Die DFV Deutsche Fondvermögen GmbH hat das NH Hotel in Deggendorf von der Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH erworben. Betreiberin der Häuser bleibt weiterhin die NH-Hotel Group. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Das NH Deggendorf Hotel, ehemals NH Parkhotel Deggendorf, zeichnet sich durch seine gute Lage in der Edlmaier Straße 4 direkt am Deggendorfer Stadtpark und ganz in der Nähe der Deggendorfer Stadthallen (Kultur- und Kongresszentrum) aus. Es ist nur einen Katzensprung von der Donau entfernt sowie 5 Gehminuten vom Stadtzentrum. München und der Bayerische Wald lassen sich problemlos erreichen. Das Hotel verfügt über 125 Gästezimmer, Restaurant und eine Bar. Attraktive Tagungsmöglichkeiten runden das Angebot ab.