DFV kauf Rilano Hotel bei Frankfurt am Main

The Rilano

©

Die DFV Deutsche Fondsvermögen GmbH hat in einem sehr schnellen Verfahren das Rilano Hotel in Oberursel gekauft. Verkäufer des Hotels auf dem Zimmersmühlenweg 35 ist ein privater Investor. Das Geschäftshotel in einem modernen Gebäude aus Glas und ist 8 Gehminuten von der U-Bahn- Station Bommersheim, 4 km von der Innenstadt von Oberursel und 12 km vom Senckenberg Naturmuseum entfernt. Das Hotel verfügt über 220 Zimmer, Restaurant, Bar und Sonnenterrasse, Sauna und Fitnessbereich. Daneben befinden sich für Geschäftskunden 12 Konferenzräume. Über den Kaufpreis wurde stillschweigen vereinbart. Betreiber des Hotels ist die Rilano Group GmbH aus München.

.