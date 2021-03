DFI und Cells kaufen im Rahmen ihrer gemeinsamen Value Add-Strategie das leerstehende Bürogebäude am Holstenwall von International Campus. Das Büroobjekt wird in den nächsten Monaten umfassend saniert, womit die Pläne für die Studentenapartments vom bisherigen Eigentümer vom Tisch sind.

Die D...

Fotos: Thomas Rosenthal / Deutsche Finance



[…]