DFI stellt Pläne für Logistikzentrum in Mülheim-Kärlich vor

Die DF Industrial Partners AG hat im Juni 2020 eine Fläche von ca. 110.000 m² auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks in Mülheim-Kärlich von der RWE Power AG erworben. Die verkehrsgünstig in der Nähe der Autobahnen A 3, A 48 und A 61 gelegene Fläche ist weitgehend unbebaut. Sie war ursprünglich für einen weiteren Kraftwerksblock vorgesehen. Jetzt hat der Projektentwickler übernommen und ein „zukunftsweisendes Logistikimmobilienkonzept“ entwickelt, das neue Maßstäbe in den Bereichen Architektur, Ökologie und Klimaschutz setzen will.

