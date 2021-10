DFI Real Estate holt zwei Neue ins Team

DFI Real Estate verstärkt sein Team an zwei Standorten. Julian Sommer übernimmt die Position des Regional Director West in Düsseldorf und verantwortet für die Region das Business Development. Mauro Pirozzi steigt in Hamburg als Business Development Manager ein.

.

Julian Sommer (38) hat in seiner beruflichen Karriere umfassendes Know-how im strategischen und operativen Management von Immobilientransaktionen aufgebaut. Zudem sammelte Julian Sommer weitreichende Erfahrungen über alle Assetklassen im institutionellen Investment Management sowie als Fund Analyst. Zuletzt arbeitete der studierte Wirtschaftsgeograph als Senior Project Manager Transactions International bei der Metro Properties Holding GmbH, wo er interdisziplinäre Teams leitete und komplexe, internationale Immobilientransaktionen verantwortete. Julian Sommer hat zudem den MBA Internationales Immobilienmanagement an der Akademie der Hochschule Biberach abgeschlossen.



In seiner neuen Position bei DFI Real Estate ist er für die strategische Entwicklung der Region West verantwortlich. Julian Sommer: „DFI Real Estate will mit der Entwicklung nachhaltiger und innovativer Immobilien wachsen. Es geht darum, neu und ganzheitlich zu denken, und in dieses Konzept werde ich aus voller Überzeugung meine ganze Erfahrung einbringen.“



Mauro Pirozzi (39) hat im Zuge seiner achtzehnjährigen Berufserfahrung eine Expertise im Bereich der Akquisition und des Beratungsmanagements in unterschiedlichen Assetklassen aufgebaut. Der Betriebswirt und Immobilien-Ökonom hat in den letzten sechs Jahren seinen Schwerpunkt in die Immobilienbranche verlegt und war zunächst als Projektmanager für Neubauimmobilien mit Projekt- und Planungsverantwortung tätig. Anschließend arbeitete er bei der HIH Property Management GmbH in Hamburg als Business Developer im Technischen Projektmanagement. Dabei entwickelte er die Projektmanagementleistungen weiter und strukturierte die Umsetzungsprozesse zur Einbindung von externen Partnern neu. Zuletzt war er als Business Development Manager Sales verantwortlich für die Akquisition von Neumandaten und das Vertrags- und Projektmanagement.



Bei DFI Real Estate wird Mauro Pirozzi das Team der Region Nord unter Leitung von Vincent Flottau tatkräftig unterstützen: „Wir haben das Ziel, neue Maßstäbe für die Zukunft zu setzen, und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die spannende Reise mit dem Team.“



Julian Sommer und Mauro Pirozzi werden Projekte von der Akquisition von Flächen über die Entwicklung und Umsetzung bis zur Vermarktung im Dialog mit Kommunen, Kunden und Partnern begleiten.