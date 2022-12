DFH vermietet in Bonn an eLumen

Das Asset-Management der Deutsche Fonds Holding konnte im 4. Quartal 2022 eine Fläche von 496 m² im Gebäudekomplex Zanderstraße 5-7 in Bonn an die eLumen GmbH vermieten. Die Immobilie gehört zu einem geschlossenen Fonds der DFH-Gruppe und verfügt über insgesamt 9.286 m² Büro- und Lagerflächen sowie 102 Tiefgaragenstellplätze.

.

Die eLumen GmbH vertreibt neben LED-Beleuchtungslösungen zunehmend Mini-Solaranlagen und möchte vom Standort Bonn aus ihre B2B-Aktivitäten steigern. Zu diesem Zweck hat eLumen in der Fondsimmobilie 496 m² Büroflächen und fünf Tiefgaragenstellplätze langfristig angemietet.



Mit der Neuvermietung wurde der Vermietungsstand auf 82 Prozent erhöht. Über die noch ungenutzten Büro- und Lagerflächen von 1.671 m² und 15 Tiefgaragenstellplätze wird laut der Deutschen Fonds Holding derzeit mit mehreren Interessenten verhandelt.



Die Deutsche Fonds Holding hat bereits mehrere Fondsimmobilien des 2003 aufgelegten geschlossenen Immobilienfonds EuroSelect 7 veräußert. So wurden die Büroimmobilien Nordostpark 12-14 in Nürnberg in 2020 an ein Family Office [wir berichteten] sowie eine Büroimmobilie in London veräußert [wir berichteten]. Das Gebäude Zanderstraße 5-7 ist damit das einzig verbleibende Immobilienobjekt des EuroSelect 07.