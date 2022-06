DFH verlegt Unternehmenssitz an den Alsterfleet

Die DFH Deutsches Finanzhaus Holding GmbH hat in den Alsterarkaden 20 an der Ecke Neuer Wall

37 ca. 260 m² Bürofläche angemietet und verlegt ihren Unternehmenssitz nach vielen Jahren aus dem

Hindenburghaus am Großen Burstah in Adresslage an der Binnenalster. Damit führt das Maklerhaus

seine erfolgreiche Entwicklung weiter aus und bietet seinen Mitarbeitern und Kunden zukünftig modernste Büroflächen am Alsterfleet. Der Einzug ist bereits zum 01. Juli 2022 geplant.

.

Auch der institutionelle Vermieter der Immobilie freut sich, mit der Deutschen Finanzhaus Holding einen weiteren attraktiven Mieter für seine Immobilie gewonnen zu haben, die nun wieder vollvermietet ist. Die Korts Immobilien GmbH hat den Mieter bei der Standortsuche erfolgreich beraten und vermittelt. Für den Eigentümer war Colliers International erfolgreich tätig.