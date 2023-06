DFH veräußert Schlosskirchquartier in Cottbus

Die Deutsche Fonds Holding GmbH hat das Quartier am Schlosskirchplatz in Cottbus an ein Family Office aus Berlin verkauft. Der historische Gebäudekomplex aus dem 19. Jahrhundert sowie einem Gebäudeteil aus dem Jahr 1994 umfasst ein Hotel, 17 Ladenlokale für Einzelhandel und Gastronomie, 19 Büros, 23 Wohnungen und ein Fitnessstudio. Hauptmieter über rund 35 Prozent der Mietfläche ist das Sorat-Hotel am Schlosskirchplatz 2 mit einer Mietvertragslaufzeit bis Ende 2032.

.

Die Transaktion wurde durch Waterway Investments exklusiv in einem Bieterverfahren vermittelt und begleitet. Rechtlich wurde die Deutsche Fonds Holding von GSK Stockmann beraten. Auf der Käuferseite war JEB Investment Advisory beratend tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Gebäudeensemble war Bestandteil des 1992 aufgelegten Beteiligungsangebotes Fünfte Beteiligungs KG Wert-Konzept Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH & Co. und verfügt über rund 11.500 m² Mietfläche und über 100 Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage.