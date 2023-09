DFH schließt drei Mietverträge in Konstanzer Hussenpassage

Die DFH-Gruppe konnte für die Fondsimmobilie Hussenpassage in Konstanz eine Neuvermietung und zwei Mietvertragsverlängerungen erfolgreich abschließen. Das Objekt gehört zum Immobilienfonds Merkens II Hussen-Passage Konstanz.

Eine der Büroflächen mit 198 m² konnte zum 01. August 2023 an zwei Zahnärzte neu vermietet werden. Die Fläche wird derzeit zu einer Praxisfläche umgebaut. Die Games Workshop Deutschland GmbH, die bereits seit 2019 in der Immobilie Einzelhandelsflächen anmietet, hat von ihrem Optionsrecht zur Verlängerung Gebrauch gemacht. Auch mit dem Eiscafé, das eine Gastronomiefläche von 107 m² in dem Objekt mietet, konnte eine Vertragsverlängerung verhandelt werden. Damit ist die Immobilie zu rund 90 Prozent vermietet.



Das Gebäude in der Hussenstraße 31 aus dem Jahr 1983 verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 2.700 m². Die Hauptmieter der Immobilie sind Quick-Schuh, KiK und ein Betreiber einer Spielothek. Insgesamt verfügt die Immobilie über zwölf Gewerbeeinheiten, die sich in neun Einzelhandelsflächen, einen Gastronomiebetrieb (Eiscafé) sowie zwei Büroflächen aufteilen.