DFH konzipiert „Das Auge“ in Darmstadt neu

Die DFH-Gruppe plant für die Fondimmobilie „Das Auge“ in Darmstadt eine Neukonzeption des Flächenlayouts, was den zukünftigen Mietern einen individuellen Ausbau ermöglicht. Das Objekt gehört zu dem Beteiligungsangebot 95 DFH Immobilienfonds Bürogebäude „Das Auge“ Darmstadt. Mit dem IT-Unternehmen SiriAB aus Düsseldorf konnte die DFH-Gruppe bereits den ersten neuen Mieter für die Immobilie gewinnen.

.