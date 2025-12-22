DFH Group stärkt Marktposition mit HGA-Übernahme

Mit der Übernahme von HGA Capital und der mehrheitlichen Beteiligung an der HGA Real Estate Treuhand GmbH setzt die DFH Group ihre Expansionsstrategie im Fonds- und Asset-Management fort. Damit verbunden ist die Übernahme von 13 aktiven geschlossenen Immobilienfonds mit Assets under Management in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro. Das Immobilienportfolio besteht aus Gebäuden in den Segmenten Hotel, Einkaufszentrum, Büro, Wohnen, Healthcare und Logistik. Darüber hinaus werden die bestehenden Mitarbeitenden und die Betreuung der 17.000 Anleger übernommen.

„Das Immobilienportfolio der HGA Capital passt sehr gut zu den Bestandsimmobilien der DFH Group. Mit dieser Transaktion erhöhen wir in der Assetklasse Immobilien die Vermögenswerte auf rund 4 Milliarden Euro“, erläutert Michael Ruhl, Geschäftsführer der DFH Group.



„Nach der erfolgreichen Übernahme und Integration der IVG Private Funds Management sowie der Assetando Real Estate, inklusive der Westfonds Immobilien sowie der AXA Merkens Fonds, ist dies die dritte Übernahme eines Fonds- und Asset-Managers. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Mitarbeitenden“, ergänzt Tobias Börsch, Geschäftsführer der DFH Group.