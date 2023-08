DFH erzielt Vollvermietung der ehemaligen Axa-Niederlassung

Die DFH-Gruppe hat die letzte vakante Bürofläche in ihrem Bürogebäude Ridlerstraße 75 im Stadtteil Schwanthalerhöhe vermietet. Ein Mieter der öffentlichen Hand wird die 1.244 m² im 5. Obergeschoss sowie 31 Tiefgaragen-Stellplätze bis zum 31. Mai 2033, zuzüglich einer Verlängerungsoption von fünf Jahren, nutzen. Die Fläche wird innerhalb der nächsten sechs Monate umfassend umgebaut.

