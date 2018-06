DFH Deutsche Fertighaus erweitert Vorstand

Die DFH Deutsche Fertighaus Holding AG hat ihren Vorstand neu formiert: Der bisherige Vorstandsvorsitzende und Eigentümer Siegfried Kaske wechselt in die Position des Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Oliver Brand verantwortet das Ressort Vertrieb, Michael Baader das Ressort Produktion, Montage, Logistik. Hermann Wüst bleibt für die Bereiche Kunden und Abwicklung, Bernhard Scholtes für Finanzen und Personal zuständig. Darüber hinaus wurde Bernhard Scholtes zum Vorstandssprecher ernannt.

.