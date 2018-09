DFB lässt Gewerbeimmobilie in Langen entwickeln

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lässt eine Gewerbeimmobilie in Langen errichten. NAI apollo hat dem Fußball-Bund dazu ein Grundstück in der Raiffeisenstraße vermittelt. Auf 4.000 m² Hallen- und 600 m² Bürofläche ziehen Logistikspezialisten des DFB ein. Sie sind unter anderem für die Ausstattung der DFB-Nationalmannschaften mit Spiel- und Trainingskleidung sowie die Versorgung aller DFB-Stützpunkte mit Teamequipment verantwortlich. Errichtet wird das Gebäude durch den Projektentwickler MP Holding ab dem vierten Quartal dieses Jahres. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im zweiten Quartal 2019.

.

Die MP Holding strebt eine Nachhaltigkeitzertifizierung des Gebäudes nach DGNB Gold an. Dafür wird unter anderem eine Fußbodenheizung zur effizienteren Klimatisierung eingebaut. Das 7.950 m² große Grundstück liegt in einem Langener Gewerbegebiet direkt an der Bundesstraße 486. Von hier aus besteht über die Autobahnen A5 und A661 ein guter Anschluss an den Fernverkehr. Die Immobilie liegt nur 25 Autominuten vom Hauptquartier des Deutschen Fußball-Bundes in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise entfernt.