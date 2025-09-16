Dexcom mietet 2.000 m² im Timber Peak

Noch vor der Fertigstellung hat das erste Holz-Hybrid-Hochhaus in Mainz einen ersten Mieter: Dexcom, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, mietet rund 2.000 m² Bürofläche für zehn Jahre (mit Verlängerungsoption) im ersten Holz-Hybrid-Hochhaus in Rheinland-Pfalz. Das entspricht etwa 23 Prozent der gesamten Mietfläche des 40 Meter hohen Gebäudes im Zollhafen Mainz.

.