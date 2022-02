DeWAG steigert AuM auf 840 Mio. Euro

Die DeWAG-Gruppe blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2021 zurück. Unter anderem durch Transaktionen konnten die Assets under Management im Jahr 2021 um knapp 17 Prozent auf über 840 Mio. Euro gesteigert werden (Vorjahr 721 Mio. Euro).

.

Das Portfolio umfasst aktuell mehr als 4.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in 73 Wohnanlagen mit mehr als 250.000 m² Fläche an mittlerweile 27 Standorten in den deutschen Ballungszentren. Durch behutsame Nachverdichtungsmaßnahmen konnten insgesamt 18 Wohnungen mit mehr als 1.250 m² Wohnfläche zusätzlich in Bestandswohnanlagen geschaffen werden. Dabei handelt es sich um Dachgeschossausbau- und Aufstockungsmaßnahmen in Berlin und München.



„Wir verstehen uns als aktiver Asset Manager. Daher stützt sich unsere Wachstumsstrategie nicht nur auf mögliche Ankäufe, sondern fokussiert auch die nachhaltige Entwicklung unserer Bestandsportfolios“, erklärt Michael Herzog. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 9,5 Mio. Euro in den Wohnungsbestand, und dabei insbesondere in die energetische Sanierung der Immobilien, investiert. Es ist geplant, das Portfolio auch in 2022 kontinuierlich durch Zukäufe und Investitionen auszubauen.