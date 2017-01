DeWAG kauft Wohnungsportfolio mit 720 Wohneinheiten

Ein Joint-Venture aus der DeWAG-Gruppe und einem institutionellen Investor hat ein Immobilienpaket mit insgesamt 720 Wohneinheiten und 10 Gewerbeeinheiten auf rund 44.000 m² Wohnfläche bzw. 2.700 m² Gewerbefläche erworben. Zum Portfolio gehören unter anderem Wohnanlagen in München, Hamburg, Leipzig und Saarbrücken sowie in den Großräumen Köln und Mannheim-Heidelberg. Die Parteien haben Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart.

Das Portfolio umfasst Immobilien aus den 50er, 60er und 90er Jahren, in überwiegend guten, in Hamburg und Leipzig in sehr guten Wohnlagen. Die DeWAG beabsichtigt, die Immobilien technisch und energetisch weiter zu entwickeln. Ein kleiner Teil der Wohnanlagen ist bereits in Eigentumswohnungen aufgeteilt und soll weiter privatisiert werden.



Mit dem Ankauf dieses Immobilienpaketes setzt die DeWAG ihren Expansionskurs fort. „Wir wollen auch in den nächsten Jahren unser Portfolio stark ausbauen und in wohnwirtschaftliche Bestände, schwerpunktmäßig in den Ballungsgebieten, investieren“, erläutert Geschäftsführer Michael Herzog.