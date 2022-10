DeWAG kauft Wohn- und Gewerbeportfolio in Bad Reichenhall

Die DeWAG-Gruppe übernimmt in Bad Reichenhall ein Wohn- und Gewerbeportfolio mit 51 Wohnungen und 19 Gewerbeeinheiten auf rund 5.681 m² Gesamtfläche.

.

„Der Ankauf stärkt unseren Bestand in Süddeutschland“, erklärt Michael Herzog, Geschäftsführer der DeWAG Wohnen. „Wir freuen uns darauf, die Vermietung der Gewerbeflächen sowie die Qualität des Gesamtensembles zu optimieren. Insgesamt planen wir für gezielte Instandhaltungs- und Revitalisierungsmaßnahmen 2,5 Mio. Euro zu investieren.“



Das Wohn- und Geschäftsensemble liegt sehr zentral, mitten in der Bad Reichenhaller Fußgängerzone und bildet eine besonders schöne Symbiose aus historischen und modernen Gebäuden. So entstanden die ersten Gebäude bereits 1899 und wurden in den 1980er Jahren durch attraktive Neubauten ergänzt. Nun wird das Wohn- und Gewerbeportfolio langfristig in den Bestand der DeWAG-Gruppe übernommen, die eine Revitalisierung der Anlage plant und dabei vor allem auch das Erscheinungsbild und die Struktur der Gewerbeeinheiten zeitgemäß auffrischen will.



Begleitet wurde die Transaktion von der BNP Paribas Real Estate GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.