DeWAG holt Alexander Hahner als Leiter für neue Projektentwicklungssparte

Die DeWAG-Gruppe erweitert ihr Leistungsspektrum und hat mit Alexander Hahner einen erfahrenen Immobilienexperten für den Aufbau des neu geschaffenen Geschäftsbereichs Projektentwicklung Neubau Wohnen gewonnen. Mit diesem Schritt will das Unternehmen seine Aktivitäten im Investment und Asset Management von Bestandsimmobilien ergänzen.

.

Hahner bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft mit. Zuletzt war er Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Projektentwicklung & Bauträgergeschäft bei Josef Hebel GmbH & Co. KG. Zuvor bekleidete er führende Positionen unter anderem bei der Realgrund AG, CBRE sowie der Ernst & Young Real Estate GmbH.



„Mit Alexander Hahner haben wir einen ausgewiesenen Fachmann gewonnen, der über langjährige Erfahrung in der Projektentwicklung und im Wohnungsbau verfügt. Mit seiner Expertise treiben wir die strategische Erweiterung unseres Unternehmens voran“, meint Michael Herzog, geschäftsführender Gesellschafter der DeWAG Wohnen.



