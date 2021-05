PGIM und Dewag verkaufen 1.000 Wohnungen

PGIM Real Estate und die DeWAG-Gruppe geben den erfolgreichen Verkauf ihrer beiden Joint Venture bekannt, die sie vor 5 Jahren mit dem Erwerb von mehreren Wohnimmobilienportfolios in Westdeutschland eingegangen sind. PGIM Real Estate hatte im Rahmen seiner europäischen Value-Add-Strategie im Zeitraum von 2015 bis 2020 gemeinsam mit der DeWAG mehr als 120 Millionen Euro in den Ankauf von drei Wohnimmobilienportfolios investiert.

.

Insgesamt wurden mehr als 1.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Bestandsimmobilien mit rund 70.000 m² in Ballungsräumen im Westen und Südwesten Deutschlands erworben. Fokus der Strategie war die Modernisierung und Verbesserung der Nachhaltigkeit der Objekte. Dabei wurden für jede Wohnanlage individuelle Konzepte verfolgt. Die Bewirtschaftung der Portfolien wurde optimiert, der Leerstand zügig abgebaut und die Qualität der Wohnanlagen verbessert. Hierfür wurden weitere 20 Millionen Euro in die Bestandsentwicklung, vor allem in die energetische Modernisierung investiert.



Beim Ankauf identifizierte Nachverdichtungspotentiale wurden zielgerichtet umgesetzt. So entstanden durch Aufstockung 15 Neubauwohnungen mit rund 1.000 m² Wohnfläche in München. Für einen Dachgeschossausbau mit zwei Maisonettewohnungen mit insgesamt rund 450 m² Wohnfläche in Hamburg wurde Baurecht geschaffen.



DeWAG behält 112 Wohnungen

Von dem gemeinsam mit PGIM im JV gehaltenen Immobilien geht ein Portfolio mit insgesamt 112 Wohnungen in den Bestand der DeWag über. Das Portfolio setzt sich aus 29 Wohnungen in einer Wohnanlage in München, drei Wohnungen in Hamburg und einer Wohnanlage mit 80 Wohneinheiten in Stuttgart zusammen. „Die Immobilien befinden sich in bevorzugten Wohnlagen und sind technisch in einem hervorragenden Zustand. Portfolien in dieser Qualität an solchen top Standorten sind rar, daher freuen wir uns umso mehr, diese Wohnungen in unser Portfolio zu übernehmen“, meint Michael Herzog, Geschäftsführer der DeWAG Wohnen.



Die Wohnanlagen umfassen eine Wohnfläche von 6.068 m² und liegen in München, Hamburg und Stuttgart. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die DeWAG plant, die Wohnungen in München und Hamburg als Eigentumswohnungen zu verkaufen. Die Immobilie bei Stuttgart wird im Bestand gehalten.