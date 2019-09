DeWAG-Gruppe erwirbt 257 Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet

Die DeWAG-Gruppe übernimmt neun Wohnanlagen in Frankfurt, Wiesbaden und fünf weiteren Städten im Rhein-Main-Gebiet in das von ihr gemanagte Portfolio. Insgesamt handelt es sich um 257 Wohneinheiten mit rund 16.440 m² Wohnfläche sowie zwölf Gewerbeeinheiten mit rund 1.555 m² Fläche. Die Immobilien wurden für einen niederländischen Pensionsfonds erworben, vertreten durch Syntrus Achmea Real Estate & Finance mit Sitz in den Niederlanden. Verkäuferin ist eine in Norddeutschland ansässige Pensionskasse. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Wohnanlagen aus den 60er, 70er und 80er Jahren befinden sich in guten Wohnlagen von Frankfurt, Wiesbaden und fünf weiteren Standorten in der Metropolregion. Die DeWAG-Gruppe beabsichtigt, die Immobilien energetisch zu modernisieren und weiterzuentwickeln. Hierfür sind Investitionen im einstelligen Millionenbereich geplant. Das Portfolio soll langfristig im Bestand bleiben.



„Diese Akquisition ergänzt unser bestehendes Portfolio im Rhein-Main-Gebiet optimal. Die Metropolregion ist eine der demographisch und wirtschaftlich stärksten in Deutschland. Wir arbeiten nun daran, die Immobilien fit für die Zukunft zu machen“, erklärt Michael Herzog, Geschäftsführer der DeWAG Wohnen GmbH & Co. KG.



Der Transaktionsprozess wurde auf der Verkäuferseite exklusiv von Cushman & Wakefield begleitet. „Der Verkauf des Portfolios mit Wohnobjekten im Speckgürtel von Frankfurt und Wiesbaden hat gezeigt, dass Lagen innerhalb wirtschaftsstarker Metropolregionen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Preisentwicklung in diesen Regionen ist überdurchschnittlich hoch“, erläutert Andreas Polter, Head of Residential Portfolio Investment bei dem Immobilienberatungsunternehmen.