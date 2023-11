Mit Blick auf die geplante Sanierung der Konzernzentrale an der Riehler Straße hat sich der Versicherungskonzern DEVK ein Interimsquartier im Gebäudekomplex Rheinpark-Metropole gesichert: Die Versicherung mietet rund 14.000 m² in den ehemaligen Messehallen am Charles-de-Gaulle-Platz.

[…]