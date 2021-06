DEVK kauft Duisburger Kontorhaus von Blue Colibri Capital

Die Kölner DEVK Allgemeine Versicherungs-AG investiert im Duisburger Innenhafen. Das Versicherungsunternehmen kauft vom Blue Colibri Capital Partners Fund II SICAV-SIF ein Kontorhaus in der Schifferstraße.

Das Versicherungsunternehmen aus der Domstadt kauft die geschichtsträchtige Immobilie in der Schifferstraße 20-22 für seine Direktanlage. Das Kontorhaus wurde 1914 erbaut und zuletzt im Jahr 2020 modernisiert. Das einstige Speicherhaus der Firma Lehnkering & Cie neben der Schwanentor-Brücke gilt als Vorzeigeobjekt für den Wandel des Duisburger Innenhafens zum modernen Dienstleistungsstandort. Die Immobilie, die in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone liegt, verfügt über 13 Geschosse mit einer Fläche von rund 11.800 m². Davon sind aktuell 85 Prozent vermietet – an die Gesundheitskasse AOK Rheinland/Hamburg als Hauptmieter sowie an Thyssenkrupp.



Anteon Immobilien hat die Holdinggesellschaft des Blue Colibri Fonds exklusiv bei der Transaktion beraten. Die juristische Beratung auf Verkäuferseite übernahm die Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Auf Käuferseite kamen die Asset Manager von ReInvest und die Juristen von Pinsent Masons beratend zum Einsatz.