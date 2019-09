Christian Skerka und Tom Huber verstärken Development Services-Team

Tom Huber (l.) und Christian Skerka

Die Strabag Real Estate (SRE) verstärkt ihr 2017 gegründetes Development Services-Team [wir berichteten]: Mit Christian Skerka und Tom Huber holt sich das Team knapp vier Jahrzehnte Immobilienkompetenz ins Boot. Die neuen Mitarbeiter werden ihre umfassende Expertise bei der Betreuung institutioneller oder privater Eigentümer einbringen, in deren Auftrag das Unternehmen Grundstücke oder Immobilien-Altbestände entwickelt.

Seit dem 1. August verstärkt Christian Skerka das mit ihm sechsköpfige Team der Development Services. Der studierte Architekt bringt Fach- und Führungserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen des Immobilienzyklus mit. Knapp 15 Jahre war er für Unternehmens-immobilien und Bestandsportfolien verantwortlich, zunächst als Asset-, später als Transaktionsmanager. Mit dem Wechsel zu CA Immo, wo der 45-Jährige in mehreren Projektgesellschaften als Prokurist wirkte, lag sein Tätigkeitsfokus in der Entwicklung von Gewerbe- und Wohnimmobilien im Rahmen neu erschaffener Quartiere.

„Ich halte es für eine großartige Idee, Projektentwicklung als Serviceleistung am Markt anzubieten und freue mich sehr darauf, an der Umsetzung und Neuakquisition spannender Projekte mitzuarbeiten. Als Entwickler im Auftrag Dritter koppeln wir uns vom Problem knapper Grundstücksverfügbarkeit ab und profitieren von der weiterhin steigenden Nachfrage nach Immobilien-Wertschöpfung“, skizziert Skerka.



Sein neuer Kollege, Tom Huber, wechselte Anfang September von Astoc Architects & Planner zur SRE. Die Karriere des Stadtplaners begann bei der Immobiliengesellschaft der Deutschen Bahn. Anschließend arbeitete der heute 45-jährige bei Albert Speer und Partner. 2002 fing er bei Astoc an, lies sich zum Immobilien-Projektentwickler weiterbilden und verantwortete zuletzt Masterpläne und städtebauliche Konzepte für Großprojekte wie die langfristige Entwicklung des Flughafens Berlin Brandenburg oder die Nachnutzung des Deutschen Welle-Areals in Köln. Auch im Development Services-Team zählen städtebauliche Entwürfe, Planrechtschaffung oder Planungs- und Baukostenermittlung zu Hubers Aufgabenfeld: „Mich reizt der Wechsel von einem Architekturbüro zu einem erfahrenen Immobilienentwickler. Mit der Baukompetenz des Strabag-Konzerns im Hintergrund sind wir für Projekte im Auftrag Dritter exzellent aufgestellt.“



„Bedingt durch die hohe Marktdynamik wächst die Projektpipeline unseres knapp zwei Jahre jungen Bereichs. Mit Herrn Skerka und Herrn Huber kommen zwei außerordentlich kompetente Mitarbeiter an Bord, die das Development Geschäft samt angrenzender Bereiche beherrschen und diese Kenntnisse wertschöpfend für unsere Kundinnen und Kunden einsetzen werden“, freut sich Bereichsleiter Dr. Thomas Spiegels auf die Zusammenarbeit.