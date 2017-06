Development Partner präsentiert Wettbewerbssieger für das Großprojekt Rudolfplatz

Das Kölner Großprojekt „neuer Rudolfplatz“ kann in die nächste Runde starten: Das Architektenbüro Max Dudler mit Sitz in Berlin, Frankfurt und Zürich, hat den finalen Wettbewerb für die Errichtung eines Büro- und Geschäftshauses am Habsburgerring 24-28 und Rudolfplatz 9 für sich entschieden. Development Partner hatte in steter Absprache mit der Stadt Köln eine mehrstufiges Verfahren ausgelobt. Maßgabe der Ausschreibung war nicht nur eine veritable Lösung für die Ecklage Rudolfplatz/Habsburgerring sowie die optische Einbindung der denkmalgeschützten Fassade des ehrwürdigen Hahnentors, sondern auch eine kongeniale Ausrichtung an den geplanten „Wallarkaden“. Diese werden vis-à-vis von der Momeni-Gruppe und ihrem Joint-Venture-Partner Ellwanger & Geiger im Karree zwischen Habsburgerring, Rudolfplatz und Pilgrimstraße realisiert - und zwar nach Entwürfen des Londoner Architekturbüros Caruso St. John. Der Kölner Baudezernent Franz-Josef Hönig hatte zuvor beide Investoren für eine ganzheitliche und aufeinander abgestimmte Architektur des neuen Rudolfplatzes gewinnen können [Momeni startet 120 Mio. Euro-Projekt am Kölner Rudolfplatz].

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Development Partner AG Rudolfplatz Köln Max Dudler

13.000 m² Büro- und Gewerbeflächen soll das neue Büro- und Geschäftsgebäude Habsburgerring 24-28 und Rudolfplatz 9 der Düsseldorfer vorhalten. Der Entwurf von Max Dudler orientiert sich in seiner hellen, sandsteinartig anmutenden Fassade sehr ansprechend am „Gesicht“ des Hahnentors. Die zwangsläufig sehr großen Volumina des Baukörpers werden durch leichte Versetzungen in ihrer Wucht gemildert. Zurückspringende Fenster suggerieren Plastizität, die Silhouette insgesamt wirkt ruhig und „besonnen“. Details des Konzepts werden noch feingeschliffen. Ralf Niggeman, Vorstand von Development Partner, und Baudezernent Franz-Josef Hönig waren sich jedenfalls einig, dass mit den nun favorisierten Gebäude ein trefflicher Schlussstein gesetzt werde, der die übrigen Maßnahmen zur Aufwertung der westlichen Eingangspforte in die Kölner City kongenial ergänze.





Die Neuordnung des Rudolfplatzes bietet insgesamt die Möglichkeit, eine prominente Lage der Stadt direkt neben der bekannten Hahnentorburg städtebaulich und architektonisch angemessen zu gestalten, mit einer attraktiven Nutzung zu versehen und auf diese Weise für das Stadtbild zurück zu gewinnen.



Am Rande: Wie sehr der Stadt an einem richtigen Vorzeige-Rudolfplatz gelegen ist, ohne dass dabei das altehrwürdige Hahnentor Schaden nimmt, mag an der jüngst verabschiedeten Planung für die EhrenGarde Köln 1902 e.V. ermessen werden. Die Garde verliert durch die Neuplanungen ihren Stammsitz (in den abzureißenden Gemäuern am Rudolfplatz) und bekommt nun einen niegelnagelneuen, modernen Fest-Saal - unterirdisch, unter dem mittelalterlichen Hahnentor.