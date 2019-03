Development Partner und B&L feiern Richtfest für Fuhle 101

Der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner und die Hamburger B&L Gruppe feierten gestern das Richtfest für ihr Hotel- und Geschäftshaus Fuhle 101 auf dem ehemaligen Hertie-Grundstück an der Fuhlsbüttler Straße 101 in Hamburg-Barmbek. Das Gebäude ist an Mieter wie Rewe, Aldi, Rossmann, Peter Pane, Asia Hung, Espresso House, Beauty Sun, Reformhaus Engelhardt, True Fitness und einem Intercity Hotel mit 221 Zimmern bereits zu mehr als 90 Prozent vermietet und soll im Januar 2020 in Betrieb genommen werden.

