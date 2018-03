Development Partner plant Neubau des City Point in Nürnberg

Der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner plant für das Grundstück des heutigen “City Point“ in der Nürnberger Altstadt zwischen Breite Gasse, Pfannenschmiedsgasse und Hallplatz das attraktive Neubau-Projekt “Altstadt Karree“ mit einem Investitionsvolumen von rd. 200 Mio. Euro, insgesamt rund 36.000 m² Bruttogeschossfläche und einem Nutzungsmix aus Einzelhandel, Gastronomie, Hotel und Dienstleistung. Ein entsprechender Bauvorbescheid ist in den zurückliegenden Monaten zwischen dem Investor und den zuständigen Behörden der Stadt Nürnberg intensiv abgestimmt worden.

Development Partner hatte die innerstädtische Top-Lage des so genannten “City Point“ bereits in 2017 von einem geschlossenen Immobilienfonds der Deutschen Bank erworben und plant nun einen Neubau mit insgesamt sechs oberirdischen Geschossen sowie zwei Untergeschossen für Handel, Lager und Stellplätze.



„Nürnberg ist ohne Zweifel eine der besten Einzelhandelsstandorte Deutschlands. In Kombination mit einem sehr gut funktionierenden Hotelmarkt sowohl für Business- wie auch für Freizeit-Gäste macht uns dies auch im heutigen Markt für die verhältnismäßig große Investition in ein Geschäftshaus in einer so genannten B-Stadt insgesamt sehr zuversichtlich. Gleichzeitig zeigt Development Partner mit den jüngsten Akquisitionen, dass unser Unternehmen auch weiterhin parallel in beiden für uns strategisch wichtigen Segmenten - d.h. bei den Handels- wie auch den Büroimmobilien - regelmäßig gute Investitionschancen kreiert,“ freut sich Ralf Niggemann, Vorstandsvorsitzender von Development Partner, über den bevorstehenden Start des Architektenwettbewerbs.



Auf Basis des Bauvorbescheides soll noch im März 2018 der abgestimmte, nicht offene Architektenwettbewerb beginnen. Zur Teilnahme an diesem Wettbewerb wurden - wie ebenfalls zwischen Investor und Stadt abgestimmt - elf Büros eingeladen, um Lösungen für die gestalterische Einbindung des Neubaus in die unter Ensembleschutz stehende Altstadt und in das nähere städtebauliche und architektonische Umfeld zu kreieren. Mit den Ergebnissen des Einladungswettbewerbes wird bis Juni/Juli 2018 gerechnet.



Das Bestandsgebäude des heutigen “City Point“ besteht im Wesentlichen aus der Bausubstanz des in den 50ger Jahren an dieser Stelle errichteten Hertie-Kaufhauses, welches in den 90ger Jahren von der ECE mit übersichtlichen Eingriffen zu dem heutigen “City Point“ umgebaut wurde.