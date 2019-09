Development Partner kündigt Campus Park München an

Die Development Partner AG hat sich in Aschheim ein rund 38.900 m² großes Grundstück gesichert und wird dort den „Campus Park München“ realisieren. Das bislang unbebaute Grundstück wurde von der UBM Development Deutschland GmbH veräußert. Hierbei handelt es sich um das Quartier Cedrus im Concorpark an der Karl-Hammerschmidt-Straße. UBM hatte geplant, den Concorpark in drei Bauabschnitten zu realisieren: Bauabschnitt eins war das Quartier Pinus (29.800 m²), das bereits in 2013/2014 vollständig refurbished und nach Singapur verkauft wurde [wir berichteten]. Bauabschnitt zwei ist das sogenannte Quartier Tilia (26.000 m²), für das bereits die Baugenehmigung vorliegt.

.

„Das erworbene Grundstück in München-Aschheim eröffnet uns die Möglichkeit zur Umsetzung eines innovativen Campus-Konzeptes, welches adäquat auf den hohen Nachfragedruck am Münchener Büroimmobilienmarkt reagiert und entsprechend gute Vermarktungschancen bietet“, erklärt Ralf Niggemann, CEO der Development Partner AG. Laut des Projektentwicklers liegt für das Projekt ein rechtskräftiger B-Plan vor, der einen individuellen Gestaltungsspielraum für eine BGF von rund 62.000 m² bietet. Der Baubeginn sei nach Anpassung des B-Plans für das 2. Quartal 2021 geplant.



Vermittelt wurde der Kaufvertrag, über dessen weitere Modalitäten Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart worden ist, durch Colliers International. Der Käufer wurde beim Ankauf von der Kanzlei Görg in München und der Verkäufer von der Kanzlei Hermann & Kollegen beraten.