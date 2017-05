Development Partner feiert Richtfest für Kölncubus süd

Kölncubus süd

Development Partner feierte am 4. Mai 2017 gemeinsam mit Kölns Baudezernent Franz-Josef Höing das Richtfest für das Bürogebäude Kölncubus süd auf dem Bürocampus Deutzer Feld in Köln. Das Projekt befindet sich seit April 2016 im Bau, die Fertigstellung ist für Ende 2017 vorgesehen. Als Mieter stehen die DHPG Dr. Harzem & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft und der in Köln ansässige europaweit führende Hersteller von salzigen Snacks fest.

.

Mit dem Kölncubus süd entsteht ein repräsentativ gestaltetes Bürogebäude mit gut 12.000 m² Bürofläche und rund 220 Tiefgaragenplätzen nach den Plänen des Kölner Architektenbüros Astoc. Als Generalunternehmer wurde die Baresel GmbH beauftragt, die bereits den ersten Kölncubus für Development Partner realisiert hatte.