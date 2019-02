Development Partner engagiert Torsten Hönisch als Geschäftsführer Projekte

Torsten Hönisch

© Development Partner/Carola Kohler

Der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner hat sein Team zum 1. Januar 2019 mit dem Engagement von Torsten Hönisch als Geschäftsführer für Projekte verstärkt. Der 37-jährige Jurist und Handelsimmobilienökonom (IREBS/GCSC) war nach dem Studium zunächst als Büroleiter und Fachreferent in der Hamburgischen Bürgerschaft beschäftigt und wechselte im Jahr 2012 zum Hamburger Projektentwickler Maßmann & Co. Zuletzt war Torsten Hönisch für die Tecklenburg Projektentwicklungs GmbH in Düsseldorf als Projektleiter tätig.

