Development Partner engagiert Beate Höbener als Geschäftsführerin Projekte

Der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner hat sein Team zum 1. Oktober 2019 mit dem Engagement von Beate Höbener als Geschäftsführerin Projekte verstärkt.

Die 52-jährige Dipl. Ing. Architektur (FH) und Immobilienfachwirtin IHK war zuvor 19 Jahre im Hochtief Konzern in NRW tätig – unter anderem als Bauleiterin, Entwicklerin im Bauträgergeschäft sowie als Projektleiterin der Gewerbeflächenentwicklung Area of Sports in Mönchengladbach. Sieben Jahre davon war sie als Projektentwicklerin in der Düsseldorfer Quartiersentwicklung Le Quartier Central und insbesondere als Projektleiterin des Büro- und Geschäftshauses DreiEins für die Hochtief Projektentwicklung GmbH aktiv. Zuletzt verantwortete sie für die Kölbl Kruse GmbH in Essen als Projektleiterin das neue Büro- und Verwaltungsgebäude der Unfallkasse NRW.