Deutschland und Niederlande für Prologis stärkster Markt

Für Prologis Europe sind Deutschland und die Niederlande aktuell die stärksten Märkte. Dies teilte der Logistikimmobilienentwickler im Rahmen der Veröffentlichung seiner Zahlen für das dritte Quartal mit.

.

Das Unternehmen hat im dritten Quartal europaweit Mietverträge über 750.860 m² unterzeichnet. Davon fallen 180.275 m² auf Neuvermietungen und satte 570.585 m² auf Prolongationen. Die Vermietungsquote des europäischen Portfolios liegt damit bei 97.7%.



„Da sich die Kundennachfrage auf das Niveau vor der COVID normalisiert hat, ist unser Portfolio weiterhin zu 97,7 % vermietet, wobei Deutschland und die Niederlande die stärksten Märkte sind, die Nachfrage in Mitteleuropa ist schwächer.“, erläutert Ben Bannatyne, Präsident, Prologis Europa, anlässlich der Bekanntgabe der Quartalszahlen.



Zu den deutschen Vermietungs-Highlights in diesem Jahr gehören u.a.

• der Vertrag über 15.400 m² Mit der MediaMarktSaturn Beschaffung und Logistik GmbH im Prologis Park Hamburg Alterwerden DC1

• der Vertrag über 22.000 m² mit dem Logistikdienstleister TST im Prologis Park Neu Wulmstorf [wir berichteten]

• der Vertrag über 9.003 m² mit der Versandmanufaktur GmbH im Prologis Park Bochum DC1B [wir berichteten].

• sowie der Vertrag über 33.800 m² mit der Pfenning Gruppe im Prologis Park Dortmund [wir berichteten].



„Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 stimmen mit unserer jüngsten Studie 'Four forces shaping the logistics real estate cycle' überein. Die Analyse zeigt, dass das Serviceniveau die Nachfrage wieder anheizt. Wir stellen fest, dass der Bedarf unserer Kunden steigt, da sich diese darauf fokussieren, dem Endverbraucher eine schnelle Lieferung und eine große Auswahl an Produkten anbieten zu können.“, so Bannatyne.