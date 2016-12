Deutschland ist größter Hotelinvestmentmarkt Europas

Im dritten Quartal 2016 erreichte das Hoteltransaktionsvolumen in Europa rund 3,82 Milliarden Euro. Im Vergleich zum dritten Quartal 2015 ist dies ein Rückgang um sechs Prozent. In den ersten drei Quartalen 2016 wurden damit insgesamt 10,3 Milliarden Euro investiert (minus 34 Prozent). Der deutsche Hotelinvestmentmarkt ist weiterhin der größte in Europa. In Deutschland wurden im dritten Quartal 856 Millionen Euro umgesetzt (minus 38 Prozent); in den ersten neun Monaten insgesamt 2,83 Milliarden Euro (minus sieben Prozent). Mit einem Plus von 162 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2016 verzeichnete Spanien in der jüngsten Vergangenheit die deutlichste Zuwachsrate. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

