Der Gesamtwert der in EMEA verkauften Unternehmensimmobilien bilanziert 2019 ein Allzeithoch. Mit 460 Transaktionen wurden ca. 23,1 Mrd. Euro erlöst: zum fünften Mal in Folge wurde dabei die Marke von 15 Mrd. Euro überschritten. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr lag bei 33 Prozent. Die am häufi

[…]