Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt kommt ins „Haus der Höfe“ Bonn

Haus der Höfe

Bereits im Rohbau verzeichnet das „Haus der Höfe“, an der Joseph-Beuys-Allee, Ecke Genscherallee in Bonn, die Vollvermietung. Mit dem zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) gehörenden Projektträger gelang es den Projektpartnerinnen, Pareto GmbH und Strabag Real Estate GmbH (SRE), ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich Forschung, Bildung und Innovation langfristig zu binden. Vermittelt hatten das Geschäft die Bonner Immobilienspezialisten von Larbig & Mortag Immobilien.

„Im Rahmen der Zusammenführung unserer verschiedenen Aktivitäten am Standort Bonn freuen wir uns auf das neue Gebäude. Was das Haus der Höfe so attraktiv macht, ist die unmittelbare Nähe zu unseren Auftraggebern aus Politik und Wissenschaft, ein ansprechendes Gebäudekonzept und das wirtschaftlich attraktive Angebot“, erläutert Klaus Uckel, Leiter des DLR Projektträgers, Gründe, auf einem der letzten Filetgrundstücke im beliebten Bundesviertel anzusiedeln.



Rund 60 % der ca. 7.540 m² Mietfläche wird der expandierende Dienstleister künftig belegen. Die weiteren 40 % werden von Schmitz Knoth Rechtsanwälte, der Agentur ReinboldRost sowie der Bäckerei Mauel 1883 bezogen. Neben der exzellenten Verkehrsanbindung und 89 Tiefgaragen-Stellplätzen punktet das vierstöckige Büroensemble mit drei begrünten Innenhöfen, die zugleich Namenspate waren, so wie einem nachhaltigen Gebäudekonzept auf DGNB-Gold Standard. Da die bauausführende Arbeitsgemeinschaft aus Ed. Züblin AG und Zechbau GmbH im Zeitplan liegt, ist die Gesamtfertigstellung des Projekts für das 2. Quartal 2019 terminiert.