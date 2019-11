Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung mietet in Berlin

Potsdamer Straße 58

Die Polis Immobilien AG hat in der Potsdamer Straße 58 in Berlin-Mitte eine rund 590 m² große Bürofläche langjährig an die Geschäftsstelle des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung vermietet. Dabei handelt es sich um ein öffentlich finanziertes, bundesweites Forschungszentrum. Als vermittelnder Makler war BNP Paribas Real Estate tätig. Die Immobilie in der aufstrebenden Potsdamer Straße ist vollvermietet und bietet eine Gesamtmietfläche von rund 5.500 m², die sich zu 75 Prozent in Büronutzung, 20 Prozent Gewerbenutzung und einen geringen Anteil Lagerflächen aufteilt. Ankermieter ist die DEAG Deutsche Entertainment AG.



