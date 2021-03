Deutsches Kupferinstitut mietet im Businessquartier Seestern

Das Deutsche Kupferinstitut ist auf der Suche nach neuen Flächen innerhalb Düsseldorfs im Businessquartier Seestern fündig geworden: Im Frühjahr 2021 wird der Berufsverband langfristig rund 430 m² im 4. Obergeschoss des Rheinoffice beziehen. Die 1978 erbaute Immobilie liegt in der Emanuel-Leutze-Straße 11, umfasst rund 7.750 m² Mietfläche und befindet sich im Eigentum der Alstria Office REIT-AG.

„Neben Sonderanforderungen für Laborfläche, die vom Eigentümer realisiert werden konnten, war das Hauptkriterium des Mieters eine weiterhin gute Anbindung an den Düsseldorfer Hauptbahnhof und das Autobahnnetz, die am bisherigen Standort gegeben war und im Seestern auch zukünftig erfüllt wird“, berichtet Sebastian Renke, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf, der die Anmietung begleitete. Zuvor war das Deutsche Kupferinstitut im „Quartier 24“ in der Heinrichstraße 24 ansässig, dessen Büroflächen aktuell in Wohnungen umgenutzt werden.