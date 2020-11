Deutsches Hotelinvestmentvolumen sinkt um 26% auf 1,7 Mrd. Euro

Das Investitionsvolumen in deutsche Hotelimmobilien lag in den ersten drei Quartalen 2020 bei rund 1,7 Mrd. Euro. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von 26% (Q1 – Q3 2019: 2,3 Mrd. Euro). Nach einem guten Jahresauftakt in Q1 mit einem Wachstum von ca. 60% (ca. 1,0 Mrd. Euro) war aufgrund der Covid-19 Pandemie ein erheblicher Rückgang in Q2 (-60%) und Q3 (-50%) zu verzeichnen. Dank des sehr starken ersten Quartals liegt das Investitionsvolumen auflaufend Q3 jedoch immer noch über den Gesamtvolumen der Jahre 2010-2013. Von Juni 2020 bis September 2020 wurden 14 Hotels mit einem Gesamtvolumen von rund 390 Mio. Euro veräußert.

.

Zu den größten Transaktionen im dritten Quartal 2020 zählten unter anderem:

• Der Verkauf des 346 Zimmer Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz-Hotels an Art-Invest für dessen Manage to Core-Fonds. Im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion wurde mit der Fattal-Tochter Leonardo Hotels ein 25-jähriger Mietvertrag geschlossen [wir berichteten].



• Die Veräußerung des TUI Blue Dorfhotels mit 158 Zimmern in Rantum auf Sylt an die Land Union Gruppe. Seit 2007 wird die Anlage von TUI betrieben. Verkäufer war die GBI Holding, die das Objekt bereits Anfang 2019 von der Lloyd Fonds erworben hatte [wir berichteten].



• Der Verkauf des Ruby Luna Düsseldorf-Hotels mit 206 Zimmern als Teil des Büroportfolios „Medicus“ an die Union Investment. Verkäufer ist ein Joint Venture aus Hines und einem Versorgungswerk. Der Verkaufspreis für das gesamte Portfolio lag bei rund. 396 Mio. Euro [wir berichteten].



• Der Ankauf des 172 Zimmer Ibis Styles Perlach-Hotels als Teil der Mix-Use Entwicklung „Perlach Plaza“ in München durch KGAL im Rahmen eines Clubdeals mit drei institutionellen Investoren. Verkäufer der im Bau befindlichen Immobilie sind Concrete Capital und BHB. Der Verkaufspreis für das Gesamtprojekt lag bei rd. 250 Mio. Euro [wir berichteten].



„Der starke Einbruch in den letzten zwei Quartalen 2020 war durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geprägt. Zahlreiche Prozesse wurden bis auf Weiteres pausiert, auf Eis gelegt oder in das kommende Jahr verlegt. Volumen wie in den vergangenen Jahren sind im Jahr 2020 somit in weite Ferne gerückt. Aufgrund der Unsicherheiten haben auch einige Investoren ihre Investitionsaktivität vorerst eingeschränkt bzw. ihre Anforderungen erheblich erhöht. Ausschlaggebende Kriterien stellen hier insbesondere die Mikrolage, Nachhaltigkeit der Pacht und Bonität des Pächters dar. Eine weitere große Hürde betrifft die Finanzierung, die auch bei attraktiven Projekten nur schwer zu sichern ist. Entwickler und Käufer mit ausreichend Eigenkapital sind damit klar im Vorteil.



Positiv hingegen sehen wir den anhaltenden Trend zum Inlandstourismus. Viele Urlaubsdestinationen an Ost- und Nordsee, aber auch in den bayerischen Alpen, konnten maßgeblich davon profitieren und in den Sommermonaten gute Kennzahlen verbuchen. Hotels in Rostock bspw. erzielten im August eine durchschnittliche Belegung von über 80% und eine deutliche Ratensteigerung gegenüber August 2019. Das Segment Freizeitimmobilien bzw. Hotelresorts rückt damit auch für Betreiber, Entwickler und Investoren in Zukunft wieder mehr in den Fokus“, kommentiert Stefan Giesemann, Head of Hospitality Germany & Austria bei Cushman & Wakefield.